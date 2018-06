apte autoturisme au ars într-un incendiu la un service auto din Năsăud Incendiul a izbucnit la un atelier de reparații auto situate la ieșirea din orașul Năsăud înspre comuna Salva. Potrivit ISU BN, în momentul în care pompierii năsăudeni au ajuns la locul indicat, incendiul se manifesta generalizat, la mai multe autoturisme. S-a actionat pentru localizarea si lichidarea rapida a focarelor si protejarea celorlalte autoturisme parcate foarte aproape (in parcarea respectiva sunt parcate zeci de masini). In total au fost afectate de incendiu 7 autoturisme, dintre care trei in proporţie de peste 90%, doua in proporţie de... citeste mai mult

