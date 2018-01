Aproximativ 200 de pasageri, blocati in Aeroportul din Craiova Aproximativ 200 de persoane au ramas blocate pe Aeroportul din Craiova, pentru sase ore. Oamenii plecau in Valencia, insa aeronava s-a confruntat cu probleme tehnice. Foto: Facebook/ Aeroportul International Craiova Social Pasagerii au declarat ca au fost anuntati sa astepte in aeroport, dupa ce s-a realizat controlul documentelor.

Compania le-a oferit mancare si apa, dat fiind faptul ca oamenii nu mai puteau sa iasa.

Anuntul oficial vorbea despre probleme cu alimentarea aeronavei si asteptarea unui inginer din... citeste mai mult

