Aproximativ 500 de jihadisti francezi se gasesc inca in teatrul de razboi siriano-irakian, de unde le va fi dificil sa revina in Franta, a declarat vineri seful diplomatiei de la Paris, Jean-Yves Le Drian, transmite AFP. Este o cifra in jur de 500 (de...

Hot News, 9 Decembrie 2017