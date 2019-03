"Noi, grefierii, niciodată nu am ameninţat în van şi niciodată nu am ieşit în stradă pentru revendicări minore. Întotdeauna ne-am mobilizat când cuţitul a ajuns la os, când toate demersurile normale au eşuat, mereu am făcut ceea ce am spus că facem şi vrem să obţinem ceea ce solicităm", spun reprezentanţii acestora.

Sindicatul Naţional al Grefei Judiciare Dicasterial, în solidar cu Sindicatul SindJust Bihor, Sindicatul Grefierul Alba şi Sindicatul Dreptatea Vrancea anunţă că vineri este programat un miting de amploare, cu 1.500 de participanţi, în faţa sediului Guvernului, urmat de alte acţiuni de protest, organizate împreună cu Federaţia PUBLISIND, pe termen

