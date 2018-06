Aproape nicio casa fara servicii de televiziune In 2017, s-a inregistrat o crestere cu aproape 3% a numarului de abonati la servicii de retransmisie TV furnizate contra-cost, pana la 7,45 de milioane.

In mediul urban, rata de penetrare era de 103,9 la 100 gospodarii, in timp ce, in mediul rural, era de 94 la 100 gospodarii. In functie de numarul de abonati, la sfarsitul anului 2017, liderul pietei de servicii TV avea o cota de piata de 48%, principalul competitor 20%, urmatorul competitor 18%, ceilalti furnizori insumand 14%.

