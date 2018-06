Alternosfera, formaţia de rock alternativ din Chişinău, este a patra trupă, după Robin and the Backstabbers, E.M.I.L. şi Byron, care a confirmat participarea la cea de-a II-a ediţie a festivalului Out of Doors Fest, concertul urmând să aibă loc pe 12...

Ziua de Constanta, 28 Mai 2014