Aproape 70% dintre irlandezi au votat pentru legalizarea avortului Aproape 70% dintre irlandezi au votat pentru eliminarea interdictiei constitutionale a avortului intr-un referendum istoric desfasurat vineri in aceasta tara in mod traditional catolica, potrivit sondajelor la iesirea de la urne, relateaza AFP si Xinhua.

Mai multe despre referendum, irlanda, avort, vot Politica citeste mai mult

azi, 00:56 in Politica, Vizualizari: 57 , Sursa: 9am in