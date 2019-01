„Potrivit datelor publicate de către Institutul Național de Statistică rezultă faptul că în anul 2017 s-au înregistrat un număr de 18.656 nașteri la mame cu vârsta sub 19 ani, din care 698 nașteri la mame cu vârsta sub 15 ani. Numărul total de nașteri la mame sub 19 ani este în scădere față de anul 2016 cu 1.499 de persoane și față de anul 2014 cu 1.447 persoane. Prin programul de acordare a indemnizației pentru creșterea copilului sunt sprijinite un număr de 889 mame nimore, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate, respectiv aceea de a frecventa cursurile de zi ale învățământului preuniversitar, potrivit... citeste mai mult

