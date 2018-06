Aproape 60% din software-ul din Romania este nelicentiat Pentru a reduce riscul atacurilor cibernetice si pentru a-si impulsiona cresterea, companiile din Romania ar trebui sa evalueze ce software au si sa elimine software-ul nelicentiat, arata studiul BSA The Software Alliance, 2018 Global Software Survey.

Studiul, lansat astazi, arata ca, in Romania, 59% din software-ul instalat pe computere nu este licentiat corespunzator. Aceasta cifra reprezinta o scadere cu 1% a ratei de utilizare de software nelicentiat, comparativ cu studiul anterior al BSA, publicat in 2016. In intreaga lume, organizatiile folosesc... citeste mai mult

