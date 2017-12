Aproape 234 de miliarde de lei in depozite bancare In luna noiembrie a acestui an, depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali s-au majorat cu 0,7% fata de octombrie 2017, ajungand la 293,237 miliarde de lei.

Depozitele in lei ale gospodariilor populatiei au scazut cu 0,2%, pana la 107,983 miliarde de lei. La 30 noiembrie 2017, depozitele in lei ale gospodariilor populatiei au inregistrat o crestere de 7,9% (4,5%, in termeni reali) fata de 30 noiembrie 2016. In acelasi timp, depozitele in lei ale... citeste mai mult