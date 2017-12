Aproape 23.000 de angajati ai MAI sunt la posturi de Craciun Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anuntat ca, in perioada 23-26 decembrie, vor lucra zilnic aproximativ 8.200 de politisti, 5.500 de jandarmi, 4.100 de politisti de frontiera si 5.100 de pompieri.

O atentie deosebita este acordata prevenirii incidentelor grave de ordine publica, combaterii faptelor antisociale, fluidizarii traficului rutier si a tranzitului prin punctele de trecere a frontierei, precum si gestionarii situatiilor de urgenta.



Potrivit MAI, politistii si jandarmii vor fi prezenti mai ales in locurile aglomerate, in targuri, gari, statiuni turistice si in zona celor 16.400 de lacase de... citeste mai mult