Aproape 8.000 de oameni au murit de la inceputul conflictului in estul Ucrainei, in aprilie 2014, potrivit unui nou bilant publicat marti de ONU, scrie AFP. In total, 7.962 persoane au fost ucise si 17.811 ranite in aceste violente, a anuntat, in...

Hot News, 8 Septembrie 2015