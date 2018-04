Aproape 2 din 3 romance nu au auzit de infectia cu virusul HPV Romania se alatura tarilor care realizeaza campanii de constientizare despre importanta cresterii nivelului de educare in randul publicului cu privire la preventia prin vaccinare a bolilor provocate de infectia cu virusul HPV, cu ocazia Saptamanii Internationale a Imunizarii (24-30 aprilie 2018). In contextul in care, la nivel mondial, 5% dintre cazurile de cancer diagnosticate anual sunt provocate de infectia cu HPV1 si, luand in calcul faptul ca Asociatia Americana de Lupta Impotriva Cancerului (AACR) a... citeste mai mult

