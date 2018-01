Aproape 170 de permise de conducere suspendate in prima zi din 2018 In prima zi a anului 2018, politistii au intervenit la peste 3.800 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Politistii au aplicat peste 2.200 de sanctiuni contraventionale, iar, in urma actiunilor si interventiilor efectuate, au constatat peste 700 de infractiuni.

Pe 1 ianuarie 2018, peste 8.000 de politisti au actionat, la nivel national, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice.



Au fost organizate 188 de actiuni si s-a intervenit la 3.846 de evenimente, dintre care 3.387 au fost... citeste mai mult

