Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliarã (OCPI) Vaslui a efectuat, anul trecut, un numãr total de 145.296 operatiuni. 88.152 dintre acestea s-au realizat la Biroul de Cadastru Vaslui iar 57.144, la Biroul de Cadastru Barlad. Din total operatiunilor, 136.451 au fost efectuate in regim normal iar 8.845, in regim de urgentã. Printre operatiuni se numãrã acordarea de avize pentru inceperea de lucrãri, receptie tehnicã pentru lucrãri de mãsurãtori terestre, hãrti si planuri cadastrale topografice, receptie si infiintare carte funciarã, receptie dezmembrare/comasare, drept de proprietate sau dezmembrãminte in favoarea... citeste mai mult