Aproape 1.700 de apeluri la 112, in Ajun si in ziua de Craciun Aproape 1.700 de cazuri au fost preluate de Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov (SABIF) incepand din seara de Ajun si pana marti dimineata, a doua zi de Craciun, a declarat, pentru News.ro, managerul SABIF, Alis Grasu. International Incepand cu seara de Ajun si pana in dimineata de marti, a doua zi de Craciun, au fost inregistrate 1.673 de apeluri la Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov. Dintre acestea, 1.036 au fost urgente de cod rosu si cod galben, iar dintre urgente, 100 de persoane au avut nevoie de ajutor in locuri publice.

Potrivit managerului SABIF, au existat si 342 de... citeste mai mult

azi, 12:49 in Externe, Vizualizari: 28 , Sursa: 9am in