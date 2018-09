Apreciere in linie a leului

Leul s-a apreciat comparativ cu principalele valute, evolutie asemanatoare cu cea a altor monede din regiune, pe fondul scaderii aversiunii fata de risc.

Este de asteptat ca actuala tendinta sa se modifice in conditiile in care inflatia a revenit pe crestere, INS anuntand ieri ca ea a urcat luna trecuta la 5,1%, fata de 4,6% in iulie, iar majoritatea analizelor realizate de banci si-au modificat tintele privind evolutia PIB din acest an, acestea vazand o incetinire a ritmului anual sub pragul de 4%, fata de tinta guvernamentala de 5,1%.

Revenind la evolutia leului, cursul euro a... citeste mai mult