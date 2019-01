Grupul informatic american Apple a anunţat miercuri că vânzările sale trimestriale vor fi probabil sub aşteptările analiştilor de pe Wall Street, directorul general Tim Cook dând vina pe încetinirea cererii pentru telefoanele iPhone în China, a cărei economie este afectată de incertitudinile privind relaţiile comerciale cu SUA, transmite Reuters.

Anunţul a afectat acţiunile Apple, ale companiilor din sectorul tehnologiei, dar şi evoluţia pieţelor bursiere globale.

"Deşi am anticipat unele dificultăţi pe pieţele emergente cheie, nu am estimat magnitudinea declinului economic, în special din China", a afirmat şeful Apple, Tim Cook. ... citeste mai mult

