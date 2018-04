Apple modifica iPhone X Desi gigantul Apple nu a facut inca un anunt oficial in acest sens, prin scurgeri de informatii din companie s-a aflat faptul ca o noua varianta de iPhone X a ajuns pe bancul de probe FCC.

Potrivit informatiilor care s-au scurs din companie, Apple vrea sa modifice culoarea la iPhone X, intr-o varianta similara cu o optiune disponibila deja pe iPhone 8 si 8 Plus.

Atunci cand a fost dezvaluit, iPhone 8 a fost prezentat in special in varianta sa aurie, care este o combinatie a vechilor culori Gold si Rose Gold.

In schimb, iPhone X are disponibile versiunile Space Grey si Silver,... citeste mai mult

