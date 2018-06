Apple interzice mineritul dupa criptomonede pe dispozitivele sale Gigantul Apple interzice aplicatiile care folosesc puterea de calcul a dispozitivelor pentru a obtine criptomonede.

In noul ghid pentru dezvoltatori al companiei, Apple explica utilizatorilor faptul ca "aplicatiile, inclusiv orice reclame terta parte afisate in ele, nu pot rula procese independente in fundal, cum ar fi exploatarea de criptomonede”. Aceasta mentiune poate fi consultata in amanunt, in cadrul sectiunii Compatibilitate hardware. De asemenea, in ghid se mai poate descoperi faptul ca: "Aplicatiile pot facilita stocarea in valuta virtuala, cu conditia ca acestea sa fie oferite de dezvoltatorii... citeste mai mult

