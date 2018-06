Apple, comenzi mai mici pentru componentele noile telefoane

Grupul american Apple Inc şi-a avertizat furnizorii de componente să se pregătească, în al doilea semestru al acestui an, pentru o scădere cu aproximativ 20% a comenzilor pentru componente destinate noilor telefoane iPhone, a informat vineri cotidianul financiar japonez Nikkei, informaţii care au dus la scăderea cu 2% a cotaţiei acţiunilor Apple, transmite Reuters.

În 2017, Apple a înaintat furnizorilor comenzi de componente pentru 100 de milioane de telefoane iPhone 8 Plus şi iPhone X. Pentru acest an însă, Apple se aşteaptă să livreze un număr total de 80 de milioane de noi telefoane iPhone, ce urmează a fi lansate pe piaţă în a doua jumătate a acestui an, au... citeste mai mult