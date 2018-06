Apocalipsa climatica va izbucni din Marea Barents

In ultimul deceniu, regiunea arctica a Rusiei s-a incalzit considerabil, afisand o crestere anormala a temperaturii medii. In mod special se evidenteaza zona de nord a Marii Barents, unde sunt consemnate cele mai alarmante schimbari climatice.



Ecosistemul partii de nord a acestei mari depinde de stratul de gheata. In cazul unui ciclu climatic normal, acesta se topeste, furnizand marii apa proaspata care iarna se transforma din nou in invelis de gheata. Dar apele reci se retrag spre nord, iar curentii... citeste mai mult