Aplicatie Google: Gasiti-va sosia printre operele de arta!

Google a pus la punct o noua aplicatie care permite compararea utilizatorilor sai cu protagonistii unor tablouri celebre.



In urma cu aproape doi ani, Google a creat aplicatia Arts&Culture, care cuprinde o "colectie" de opere de arta din muzeele a 70 de tari ale lumii.

Acum, gigantul tehnologiilor avansate a prezentat o noua functie a acestei aplicatii, intitulata "Is your portrait in a museum?".

Gratie unei tehnologii de recunoastere faciala, aceasta noua functie permite utilizatorilor sa compare fotografiile lor cu cele aproximativ 70.000 de picturi si sculpturi.

Aplicatia Arts&Culture a... citeste mai mult