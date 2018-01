Aplicaţia zilei: Wish - Shopping Made Fun

Nume: Wish - Shopping Made Fun

Platformă soft: Google Android, Apple iOS

Preţ: gratis

Dezvoltator: Wish Inc.

Funcţionalitate: aplicaţia le pune la dispoziţie utilizatorilor peste 100 de milioane de produse cu preţuri reduse între 60 şi 90%, acestea fiind achiziţionate direct de la producători. Astfel, se pot cumpăra direct de pe telefon produse din diferite categorii cum ar fi modă - îmbrăcăminte, încălţăminte şi accesorii, bijuterii, elec­tronice, pro­duse pentru casă şi grădină etc. De asemenea, aplicaţia are şi o secţiune dedicată bran­durilor, Outlet, de unde uti­li­­zatorii pot alege produse de la Apple,... citeste mai mult