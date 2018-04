Nume: Remember The Milk

Platformă soft: Google Android, Apple iOS

Preţ: gratuit

Dezvoltator: Remember The Milk

Funcţionalitate: aplicaţia le permite utilizatorilor să ţină evidenţa lucrurilor pe care trebuie să le facă direct de pe smartphone, organizându-şi astfel într-un mod mai simplu activităţile de zi cu zi. Utilizatorii pot crea liste cu diferite sarcini, priorităţi şi termene de realizare, Remember The Milk integrându-se şi cu alte aplicaţii precum Gmail, Google Calendar, Evernote sau Twitter. De asemenea, utilizatorii pot distribui listele şi pot da totodată şi sarcini... citeste mai mult