Nume: InstaSize: Filters for Pictures Frames and Collage

Platformă soft: Google Android

Preţ: gratis

Dezvoltator: Munkee Apps, Inc. (Photo Editor)

Funcţionalitate: aplicaţia le pune la dispoziţie utilizatorilor o serie de instrumente de editare a pozelor, realizare de colaje foto şi adăugare de text. Astfel, aceştia pot redimensiona pozele, inclusiv dimensiunile specifice pentru Instagram şi Facebook, folosi diferite efecte şi adăuga texte fotografiilor. De asemenea, aplicaţia permite creare colajelor foto, oferind o varietate de layouturi. Pozele editate şi colajele pot fi sálvate şi distribuite pe reţelele de socializare sau pe aplicaţiile de... citeste mai mult