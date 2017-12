Aplicatia WhatsApp nu va mai functiona de la sfarsitul anului pe milioane de smartphone-uri mai vechi. Cei care se afla in aceasta situatie trebue sa faca un update telefonului pentru a putea folosi in continuare aplicatia.

Un purtator de cuvant al WhatsApp a declarat ca aceste telefoane au jucat un rol important in povestea lor, dar ca nu dispun de toate capacitatile de care au nevoie pentru a extinde caracteristicele aplicatiei, informează ziare.com.

Astfel, WhatsApp nu va mai functiona pe iPhone 3GS, lansat in 2009, si nici dispozitivele cu iOS 6, adica iPhone 4, 4S, sau 5 pe care nu a fost actualizata ultima versiune a sistemului de operare - iOS 10. De asemenea, nici pe... citeste mai mult