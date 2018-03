Daniel Cîrstea are 21 de ani şi este student în anul III la Informatică. Recent, el a lansat aplicaţia EVE (E-learning Virtual Environment). A fost concepută încă din luna ianuarie a acestui an şi reprezintă o platformă de e-learning gândită din perspectiva unui student, unde profesorii îşi pot pune lecţiile şi să menţină o legătură constantă cu studenţii. Excelează prin simplitate, design şi securitate foarte bună comparată cu alte platforme similare.

„Datele studenţilor şi profesorilor fiind foarte importante, am plecat de la ideea unei aplicaţii securizate. Pentru... citeste mai mult

acum 20 min. in Locale, Vizualizari: 20 , Sursa: Ziarul Argesul in