APIA va avea program normal de lucru in zilele de 30 aprilie si 1 mai 2018

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, pentru a veni in sprijinul fermierilor si pentru a asigura continuitatea procesului de primire a cererilor unice de plata aferente Campaniei 2018, Centrele judetene si locale, precum si directiile de specialitate din cadrul APIA – Aparat central vor avea PROGRAM NORMAL DE LUCRU in zilele de 30 aprilie si 01 mai 2018, cu recuperarea timpului lucrat, in conditiile legii.

Pana la acest moment a fost depus un numar de 558.183 cereri, pentru o suprafata de 2.384.445,67 hectare.

Precizam ca data limita de depunere a Cererilor Unice de Plata este 15 mai 2018, iar... citeste mai mult