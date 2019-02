Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Centrul Judetean Calarasi informeaza ca a demarat Campania de informare a fermierilor privind depunerea Cererii Unice de Plata in anului 2019, sub sloganul: „APIA sustine valorile comune europene si fermierii romani. Depune cererea unica de plata in perioada 1 martie-15 mai 2019!”.

In conformitate cu prevederile OMADR nr.69/2019, Cererile Unice de Plata se depun la Centrele judetene sau locale APIA si al Centrul Municipiului Bucuresti, in... citeste mai mult