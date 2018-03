APIA realizeaza schimburi de experienta si bune practici cu reprezentantii din Germania

In data de 14 martie 2018, Adrian Pintea, Directorul General al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, a primit la sediul APIA vizita unei delegatii a Ambasadei Republicii Federale Germania in Romania condusa de doamna Swantje Kortemeyer, Sef al Sectiei Economice si Comerciale.

Intalnirea a avut loc in contextul interesului manifestat de catre reprezentantii ambasadei de a cunoaste mai in detaliu modalitatea de organizare si functionare a Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, precum si activitatile derulate la nivelul acesteia.

Astfel domnul Adrian PINTEA a sustinut o ampla prezentare a Agentiei in... citeste mai mult