Sub sloganul „APIA SUSŢINE VALORILE COMUNE EUROPENE ŞI FERMIERII ROMÂNI.DEPUNE CEREREA UNICĂ DE PLATĂ IN PERIOADA 1 MARTIE – 15 MAI 2019!”, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Dâmboviţa demarează, începând cu 18 februarie, campania de informare a producătorilor agricoli care acce-seaza forme de sprijin pentru agricultură in anul 2019.

In conformitate cu prevederile OMADR nr.69/2019,Cererile Unice de Plată se depun în perioada 01 martie – 15 mai 2019 la Centrele judeţene în cazul fermierilor care solicită o suprafaţă mai mare de 50 hectare teren agricol şi la centrele locale în cazul fermierilor care solicită o suprafaţă... citeste mai mult

