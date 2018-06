Apetitul pentru consumul din import inclina balanta comerciala spre un deficit de 3,7 miliarde de euro Intre lunile ianuarie-aprilie 2018, deficitul balantei comerciale a crescut cu 379,3 milioane de euro, fata de primele patru luni din 2017, ajungand la 3,727 miliarde de euro, potrivit Institutului National de Statistica.

Astfel, in primele patru luni din anul in curs, exporturile realizate de tara noastra au insumat 22,222 miliarde de euro, iar importurile 25,949 miliarde de euro. Exporturile s-au majorat cu 9,7%, iar importurile cu 10%, in raport cu primele patru luni ale... citeste mai mult