In sectia de votare unde vota republicanul Donald Trump, un domn mai in varsta cade pe scari si isi fractureaza un picior. Trump il vede si il ridica imediat. Citeste si: BANCUL ZILEI: Soacra are de pierdut, cand ginerele este pe jumatate surd - Ce va...

Buna ziua Iasi, 9 Noiembrie 2016