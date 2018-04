Cosmin are 2 ani şi 8 luni. Este dulce că o prajitură, vesel, iar când râde îţi înseninează şi cele mai triste zile. Este un copil minunat, plin de viaţă şi cu multă iubire de dăruit celor din jur, spun apropiaţii copilului.

În urmă cu o luna, Cosmin, a fost diagnosticat cu leucemie acută limfoblastică. Boală avansa rapid aşa că, a fost necesar să îl internam de urgenţă la Fundeni pentru a începe tratamentul cu citostatice. De când am aflat, am trecut prin toate stările posibile. Disperare, resemnare, neputinţă dar în final ne-am dat seama că nu avem de ales.

