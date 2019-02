„Anastasia are 3 ani si 3 luni. Cancerul i-a acoperit toată emisfera stângă a creierului, dar ea e puternică şi curajoasă. A trecut cu bine printr-o operaţie cu riscuri mari şi şanse aproape inexistente, iar acum are nevoie urgentă de contribuţia ta. Anastasia are şansa să se vindece - medicii din Israel au confirmat! Vă rugăm din suflet să participaţi cu orice sumă şi să distribuiţi către prieteni. Chiar dacă diagnosticul crunt, cumplit, ne-a cutremurat, dorinţa de viaţă şi tăria Anastasiei ne arată câtă putere stă într-un om mic şi ne dau încredere să sperăm. Orice sumă contează... citeste mai mult

