O femeie din Brăila are mare nevoie de sânge urgent! O cheamă Bărbieru Cristina și este internată la Spitalul Fundeni din București. Cei care vor să o ajute pot merge la Centrul de Transfuzie Sanguină de pe strada R.S. Campiniu din Brăila, astăzi sau cel târziu luni,... citeste mai mult