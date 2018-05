Mă numesc Olteanu Cosmin, sunt cadru militar la unitatea militară 01824 Câmpia Turzii, sunt căsătorit cu Olteanu Denisa și ea fiind tot cadru militar încadrată la aceeași unitate militară. Pe data de 07.02.2017 a venit pe lume primul nostru copilaș pe nume Olteanu Rareș Andrei. Totul a fost frumos până când am observat că la vârsta de 4 luni nu respiră bine pe năsuc, de atunci a început calvarul.



Am mers pe la diverși doctori ORL să vedem care este problema, și s-au administrat diverse medicamente antibiotice spunându-ne că are o deviație de sept.

Am continuat așa până când copilul a împlinit 9 luni, stare lui deteriorându-se de la o zi la alta. Am... citeste mai mult