NECIVILIZATI Primarul Bârladului, Dumitru Boroș, a lansat, la ultima sa conferință de presă, un apel inedit către bârlădeni, prin care i-a îndemnat să ia atitudine împotriva celor care vandalizează bunurile de pe domeniul public. Apelul vine după ce au fost retezați mai mulți copaci plantați pe străzile din Bârlad, iar mobilierul stradal, rupt.

„Fac un apel către cetățenii municipiului Bârlad, către oamenii de bună credință, să ia atitudine împotriva celor care distrug mobilierul stradal. Am văzut ca nu o fac așa la întâmplare ci au o activitate parcă planificată, de a distruge ceea ce am realizat în 2018. Nu odată am găsit copaci... citeste mai mult

