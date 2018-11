Doi frati, Gena si Kalman Balog, originari din Satu Mare, care la vârsta de doi ani au fost adoptați în Australia, își caută părinții naturali. Cei doio tineri au împlinit ieri vârsta de 22 de ani și acum își doresc să-și cunoască părinții.

Cei doi tineri își îmcearcă norocul pe pagina de Facebook ”Copiii niciodată uitați ai României – The never forgotten Romania children”.

”Astăzi împlinim frumoasa vârsta de 22 de ani. Ne-am născut in localitatea Vama, jud. Satu Mare, România. Am fost adoptați în Australia, la vârsta de 2 ani și jumătate, de o familie minunată și foarte iubitoare. Numele nostru la... citeste mai mult