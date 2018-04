Adrian Berinde, unul dintre cei mai indragiti muzicieni din Romania, a povestit pentru prima dată despre boala nemiloasă care îl macină. Artistul cere ajutorul oamenilor pentru un tratament într-o clinică din Germania

Redăm mai jos postarea muzicianului:

"Dragii mei,

In ultima vreme starea mea de sanatate s-a inrautatit. De mai bine de un an ma bat cu un cancer care a metastazat pe oase. Durerile sunt cumplite, traiesc cu morfina. Am ezitat mult sa public aceste randuri, dar nu mai am solutii. Sunt imobilizat in pat din Decembrie. Acum a aparut o sansa de tratament cu substanta nucleara intr-o clinica din Germania. As putea sa ma internez... citeste mai mult