Maria Lupu Vasilescu, o cunoscută actriţă din Constanţa, are nevoie de ajutorul nostru pentru a supravieţui.

Artista trebuie operată urgent.

Teatrul de Stat Constanţa a lansat un apel umanitar pe Facebook prin care anunţă că Maria Lupu Vasilescu are nevoie de 20.000 de euro pentru o operație dificilă.

„Un OM cu suflet mare, #colega noastră, actrița #Maria Lupu Vasilescu are nevoie de #ajutorul nostru! Ea se află internată în acest moment pentru un #anevrism care, în urma analizelor s-a descoperit că #nu poate fi operat clasic. Singura posibilitate este #embolizarea, iar aceasta nu se poate face decât la o clinică... citeste mai mult