Tobele africane de pe plaja terapeutică din Mamaia au fost furate. Anunţul disperat a fost făcut de Adrian Gemănaru, administratorul plajei special amenajate pentru persoanele cu nevoi speciale.

Distribuie ! Tobele africane au fost FURATE de pe #PlajaTerapeutica

Daca auzi sau vezi persoane dubioase ce incearca sa vanda acest tip de tobe va rog sunati direct la Politia Mamaia - 0241 831 221.

Daca exista martori ce pot da detalii despre persoane ce au fost vazute in seara/noaptea de 27/28 august in Statiunea Mamaia carand aceste tobe africane, va rugam sa anunte Politia Mamaia.

