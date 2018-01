APC militează pentru respectarea dreptului pacientului de a alege dacă vrea să fie vaccinat sau nu Acțiunile în forță exercitate asupra societății civile autentice din România, la ordinul unor reprezentanți vremelnici ai statului român, în primele zile ale acestui an, ne arată că anul 2018 va fi un an sub zodia dictaturii medicale. Acestora nu le-a convenit faptul că părinții responsabili din această țară au atras atenția, prin intermediul unor panouri, că nu sunt de acord cu consimțământul prezumat atât timp... citeste mai mult

azi, 12:22 in Sanatate, Vizualizari: 23 , Sursa: Amosnews in