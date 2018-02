Apartamentele cu 2 camere au inregistrat cele mai multe anunturi de vanzare si inchiriere in 2017 Cele mai listate tipuri de proprietati in 2017 pe segmentul rezidential au fost apartamentele cu 2 camere. De asemenea, cele mai multe listari de anul trecut, atat pentru vanzare, cat si pentru inchiriere, au fost inregistrate in Bucuresti.

