Despre trotuarele ce înverzesc an de an la Carei am mai scris şi în cursul anilor trecuţi. Fără ca administraţia Kovacs-Keiser aflată la al treilea mandat să fie deranjată de halul în care arată trotuarele din municipiul Carei după ce au pus...

Buletin de Carei, 16 Iunie 2017