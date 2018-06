Apartament ANL pentru un vasluian

Consiliul Local (CL) Vaslui va aproba, astãzi, repartizarea unei locuite ANL, dupã ce, in sedinta din luna martie, s-a aprobat printr-o hotãrare lista de prioritati pentru anul curent pentru tinerii care au acces la o locuintã realizatã prin programul ANL. Conform procedurilor legale, lista de repartizare a locuintelor se intocmeste prin preluarea solicitantilor inscrisi in lista de prioritãti stabilitã si aprobatã de CL, urmãrindu-se asigurarea spatiului locativ la care au dreptul solicitantii de locuinte. Locuintele rãmase vacante pe perioada exploatãrii acestora in regim de inchiriere se repartizeazã solicitantilor, care sunt... citeste mai mult