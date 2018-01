„Eram la o plimbare în parcul Moghioroş şi soţia mi-a arătat pe cer o...prima dată am crezut că e o cometă, apoi ne-am dat seama că este un meteorit. Am avut aparatul la mine, am încercat să fac câteva poze. Era mai mare decât o stea căzătoare, normal, şi s-a văzut ca o bilă luminoasă care a străbătut cerul şi s-a pierdut în zare”, a povestit la Digi24 Daniel Dudu.

Specialiştii cred că, mai degrabă, e vorba despre un efect al dezintegrării în atmosferă a unei staţii spaţiale chinezeşti, care nu a mai putut fi controlată, acum două luni, potrivit Digi24.ro.

În urmă cu mai puţin de o săptămână, apariţii similare...

