Aparatul ortodontic – de la „sperietoare” la „accesoriu chic” (VIDEO)

Want create site? With Free visual composer you can do it easy. Aparatul RMN din Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Pompei Samarian” Călăraşi a devenit funcţional. Pentru a putea beneficia de o investigaţie imagistică gratuită, pacienţii trebuie să...

Observator de Calarasi, 28 Aprilie 2017