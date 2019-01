Simona Halep (27 de ani) a ajuns în Australia, unde va participa la turneul de la Sidney, astfel că n-a ratat ocazia de a vizita o grădină zoologică, unde a hrănit canguri şi urşi koala. Filmarea a fost postată pe pagina de Twitter a WTA.

Liderul mondial va evolua pentru a treia oară în carieră la Sidney, unde a reuşit, cumulat, în 2014 şi 2016, două victorii - inclusiv un succes în faţa Karolinei Plsikova, o adversară tare, din Top 10.

When you're in Australia, you need to say hello to koalas and kangaroos!@Simona_Halep heads to @TheSydneyZoo while on a break from her preparation for... citeste mai mult

